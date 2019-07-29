В Самаре нетрезвый водитель на угнанной машине устроил гонки с полицией

В воскресенье, 28 июля, сотрудники полиции задержали водителя Lada Granta, который, предположительно, был нетрезв и передвигался на угнанном автомобиле, сообщает "Ночной патруль".

Активисты обратили внимание на неадекватное поведение водителя легковушки, ехавшего по ул. Алма-Атинская. Они связались с дежурной частью полка ДПС и выяснили, что Granta находится в ориентировке за угон и кражу.

"При попытке остановить подозреваемого он не подчинился и попытался скрыться. Несколько экипажей начали погоню, и в итоге задержали его. В отношении нарушителя решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 264 прим.1 ст. 158 ч.1 (кража) и ст. 166 (неправомерное завладение) УК РФ", — уточняют общественники.