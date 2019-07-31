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ДТП Происшествия

В Безенчуке водитель грузовика нарушил ПДД и столкнулся с поездом на жд-переезде

БЕЗЕНЧУК. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 30 июля, в 17:05 на перегоне Блокпост 12 км - Блокпост 17 км в районе станции Безенчук на Куйбышевской железной дороге водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд, при исправно действующей сигнализации перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения с автомобилем избежать не удалось.

В результате ДТП пострадавших нет, схода подвижного состава нет, движение на перегоне не прекращалось, сообщает пресс-служба КбшЖД.

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