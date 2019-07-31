Самарский "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-12" успешно стартовал с Байконура

В среду, 31 июля, в 15:10 (мск) с площадки №31 космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" производства самарского РКЦ "Прогресс" с грузовым кораблем "Прогресс МС-12", сообщает Роскосмос.

По данным телеметрической информации, отделение "грузовика" от третьей ступени носителя прошло в штатном режиме. Сближение корабля с МКС пройдет по двухвитковой схеме, автоматическая стыковка с модулем "Пирс" запланирована на 31 июля в 18:35 мск.

Корабль доставит на станцию 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы "Родник", а также 50 кг сжатого газа в баллонах. В укладке грузового отсека — научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.