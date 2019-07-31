Фестиваль иллюстрации "Барбазуль" откроется 3 августа

В Самарском областном художественном музее (ул. Куйбышева, 92) 3 августа, в 18:00, откроется фестиваль иллюстрации "Барбазуль" (12+).

На открытии презентуют выставку самарской современной иллюстрации "Иллюстраторы в городе. Афиша".

Художественный музей второй раз принимает фестиваль "Барбазуль". Первая выставка молодых самарских иллюстраторов была в апреле 2018 г., тогда свои работы представили 40 художников.

В 2019 г. куратором фестиваля стала Яна Клинк, иллюстратор Клауд Кастл (Самара) и Студия Лебедева (Москва). Тема этого года — "Иллюстраторы в городе. Афиша". В фестивале участвуют более 40 человек: Сева Выводцев, Света Кальбова, Илья Бузинов, Серафима Волга, Ольга и Саша Филимоновы, Катя Горелова, Денис Tachez, Bonny Clabber, Никита Бордюр, Лёша Гоуст и другие.

Цель фестиваля в 2019 году — обращение иллюстраторов к Самаре. Художникам предложили изменить визуальное городское пространство, сделать его более эстетичным. Афиша — первое, что видит человек в визуальном оформлении города. Это воспитывает его вкус на протяжении жизни. Иллюстраторы пришли на помощь горожанам и предложили свои версии рекламных плакатов, афиш и объявлений.

На открытии фестиваля во дворе музея состоятся мастер-класс от стрит-художника Дениса Tachez и иллюстраторский маркет с продажей комиксов, зинов, постеров, шопперов и одежды.

Выставка продлится до 25 августа.