Около лыжной базы "Чайка" ограничат движение для веломарафона "Сокольи Горы"

В Самаре в связи с проведением веломарафона "Сокольи Горы" с 8:00 до 15:30 4 августа ограничит движение.

Проехать нельзя будет по дороге на кладбище "Лесное", от лыжной базы "Чайка" до поворота на кладбище "Лесное".