В Самарской области ожидается сильный ветер. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

С 19:00 31 июля до 19:00 1 августа в регионе ожидается дождь, местами сильный, ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.