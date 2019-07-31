В Струковском саду состоится архитектурный фестиваль

В среду, 7 августа, в Струковском саду отпразднуют День строителя - соберутся не только профессионалы отрасли, но и горожане разных возрастов: праздник обещает стать по-настоящему семейным, сочетая возможности для обучения, общения и развлечения.

Праздничная программа архитектурного фестиваля, посвященного Дню строителя, начнется 7 августа в 15:00 и продлится до 21:00. В Струковском саду будут работать 7 интерактивных площадок, где можно будет принять участие в конкурсах и играх, выиграть подарки, присоединиться к творческим воркшопам, интересным лекциям и не только.

С 15:00 начнут работу сразу несколько площадок фестиваля. В детской игровой зоне (площадка № 2) юных гостей праздника будут развлекать весь день. Ребят ожидают конкурсы рисунков, игровая лего-станция и увлекательные мастер-классы от архитектурной школы "Проектикус".

Также с 15 часов на площадке Института "ТерНИИгражданпроект" откроется выставка перспективных проектов развития региона и экспозиция, посвященная основным вехам развития института-юбиляра, который в этом году отмечает 55 лет со дня образования. На этой же площадке в интерактивном формате покажут возможности работы архитектора на 3D-принтере.

Официальный старт празднику даст торжественная церемония награждения представителей строительной отрасли, которая начнется в 17:00 на площадке Летнего театра. Официальную часть продолжит церемония празднования 55-летия института "ТерНИИгражданпроект".

Параллельно с пространством публичных награждений на других площадках фестиваля для участников и гостей праздника будут организованы множество мероприятий с сюрпризами.

Так, на интерактивной площадке журнала "Строительство. Недвижимость. Rent& Sale" разместятся четыре тематические зоны, пройдут разнообразные активности для детей и взрослых. Здесь разместится кейтеринг: гостей праздника будут угощать ароматной паэльей, которую приготовят прямо в Струковском саду.

Впрочем, на празднике ко Дню строителя можно будет не только развлечься, но и получить полезную информацию и пообщаться с экспертами отрасли. На 5-й площадке архитекторы, декораторы и дизайнеры на протяжении всего фестиваля будут бесплатно консультировать всех желающих. А на площадке от Академии строительства и архитектуры можно будет познакомиться с выставкой работ студентов "От поступления до выпуска" и наглядно увидеть, как растут профессионалы.

Получить полезную и актуальную информацию о строительном секторе, его перспективах, задачах и проблемах, участники фестиваля смогут на отдельной площадке лектория. Также здесь пройдет встреча с ведущими застройщиками региона. Спикеры лектория коснутся самых актуальных и злободневных вопросов строительной отрасли, одним из которых станет обсуждение промежуточных итогов Самарской области во втором полугодии 2019 года. Участники обсудят перспективы развития исторического поселения, Самарско-Тольяттинской агломерации и другие важные для каждого горожанина темы.

Мастер-классы, фотозоны, консультации для профессионалов и тех, кто хочет связать свою жизнь с архитектурой и строительством, — всё это тоже будет на фестивале. Интересное пространство для себя в этот день найдет каждый посетитель Струковского сада.