"Кузнецов" может получить 1,2 млрд руб. за ремонт двигателей НК-32

Министерство обороны РФ объявило закрытый аукцион в поисках компании-подрядчика, которая займется ремонтом двигателей НК-32. Всего на эти цели ведомство готово потратить 1,19 млрд руб., в том числе в 2019 г. — до 100 тыс. руб., в 2020 г. — до 582,39 млн, в 2021 г. — до 607,54 млн рублей.

Конкурс запланирован на 9 августа 2019 года. Все работы в рамках заключенного по его итогам контракта должны быть выполнены до 10 ноября 2021 года.

Отметим, производством двигателей НК-32, устанавливающихся на Ту-160, занимается самарское ПАО "Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК).

Ранее сообщалось, что в 2018 г. Минобороны РФ заключило контракт с ПАО "Кузнецов" на поставку 22 двигателей НК-32 второго поколения для установки на модернизированные ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160.