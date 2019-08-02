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Хоккей Спорт

"Ладья" одержала победу на турнире в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В финале турнира команд МХЛ в Магнитогорске "Ладья" одержала победу над хозяевами — "Стальными Лисами", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Вплоть до последней минуты шайба, заброшенная Русланом Господынько в ворота Арсения Никонорова в первом периоде, оставалась единственной. Но, волжане не сдались, и на последней минуте основного времени Степан Стешенко реализовал большинство, сравняв счет — 1:1 (к этому времени Олег Белкин заменил голкипера полевым игроком).

Победу тольяттинцам на четвертой минуте овертайма принес точный бросок Павла Симонова — 1:2 победа "Ладьи".

Предстоящий сезон волжане начнут на домашнем льду. 4 и 5 сентября они сыграют со "Снежными Барсами" (Нур-Султан), а 7 и 9 сентября, также на своем льду — с "Алтаем" из Усть-Каменогорска.

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