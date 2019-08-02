"Ладья" одержала победу на турнире в Магнитогорске

В финале турнира команд МХЛ в Магнитогорске "Ладья" одержала победу над хозяевами — "Стальными Лисами", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Вплоть до последней минуты шайба, заброшенная Русланом Господынько в ворота Арсения Никонорова в первом периоде, оставалась единственной. Но, волжане не сдались, и на последней минуте основного времени Степан Стешенко реализовал большинство, сравняв счет — 1:1 (к этому времени Олег Белкин заменил голкипера полевым игроком).

Победу тольяттинцам на четвертой минуте овертайма принес точный бросок Павла Симонова — 1:2 победа "Ладьи".

Предстоящий сезон волжане начнут на домашнем льду. 4 и 5 сентября они сыграют со "Снежными Барсами" (Нур-Султан), а 7 и 9 сентября, также на своем льду — с "Алтаем" из Усть-Каменогорска.