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Образование Общество

Геннадий Котельников стал президентом СамГМУ

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывший ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников назначен президентом вуза, сообщили в университете.

Также было объявлено, что 30 июля, в рамках рабочей поездки в Самарскую область полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вручил Геннадию Котельникову почетную грамоту президента России. Высокой награды он удостоен за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, в мае этого года ректором вуза был выбран директор института инновационного развития, завкафедрой оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий Александр Колсанов. Геннадий Котельников не участвовал в выборах в связи с достижением предельного возраста для этой должности.

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