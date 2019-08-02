Геннадий Котельников стал президентом СамГМУ

Бывший ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников назначен президентом вуза, сообщили в университете.

Также было объявлено, что 30 июля, в рамках рабочей поездки в Самарскую область полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вручил Геннадию Котельникову почетную грамоту президента России. Высокой награды он удостоен за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, в мае этого года ректором вуза был выбран директор института инновационного развития, завкафедрой оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий Александр Колсанов. Геннадий Котельников не участвовал в выборах в связи с достижением предельного возраста для этой должности.