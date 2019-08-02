Абонентам Tele2 доступен безлимит в Черногории на высокой скорости

Мобильный оператор Tele2 предлагает безлимитный интернет без ограничений скорости в роуминге. Возможность доступна всем клиентам оператора, которые в поездке в Черногорию используют услугу "Безлимитный интернет за границей".

Опция "Безлимитный интернет за границей" позволяет клиентам Tele2 свободно пользоваться услугами передачи данных в зарубежных поездках и не опасаться непредвиденных расходов на связь. Сейчас оператор вводит "другое правило" и запускает безлимитный интернет в Черногории без ограничений скорости.

В Черногории абонентам Tele2 доступен высокоскоростной мобильный интернет в сетях 4G. Предложением могут воспользоваться все абоненты Tele2, подключившие опцию "Безлимитный интернет за границей". Новая возможность не меняет стоимости услуги: абонентская плата составит 350 рублей в сутки и спишется со счета клиента только в случае фактического выхода в сеть. Если клиент не пользуется интернетом за границей или находится в России, плата за услугу не взимается. Подключение опции бесплатно.

На прошлой неделе Tele2 запустила еще одно выгодное предложение для путешествующих в Черногорию пользователей открытых для подключения тарифов "Мой онлайн+" и "Премиум". У этих абонентов из всех регионов в поездке по Черногории исходящие вызовы в Россию теперь стоят, как дома. Специально активировать предложение не нужно — звонки домой будут автоматически расходовать пакет минут тарифного плана.

Остальные услуги связи будут тарифицироваться в соответствии с условиями международного роуминга. С подробной информацией о тарифах и дополнительных услугах Tele2 можно ознакомиться на официальном сайте компании в разделе "Роуминг".

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

"За рубежом наши клиенты привыкли пользоваться услугами связи в таком же объеме, как дома. Поэтому мы развиваем опцию "Безлимитный интернет за границей" и предоставляем абонентам в Черногории настоящий безлимит — без ограничений не только по объему трафика, но и по скорости. Вместе с тем наше недавнее предложение для тарифов "Мой онлайн+" и "Премиум" позволяет клиентам звонить в Россию, расходуя основной пакет минут. С ним отдыхающие в Черногории и вовсе забудут, что такое дополнительные расходы на связь в роуминге. Оба флагманских предложения подключаются автоматически и бесплатно, что позволит абонентам Tele2 наслаждаться отдыхом в Черногории в самый разгар отпускного сезона".