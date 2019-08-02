Фотовыставка "Волга от истока до устья - с высоты птичьего полета" отправляется в Тольятти

В воскресенье, 4 августа, в 17:00 в тольяттинском Парке Победы состоится открытие фотовыставки "Волга от истока до устья - с высоты птичьего полета". Оно пройдет в рамках социального проекта "Чудесные выходные Тольятти", организатор праздничной программы — культурный центр "Автоград".

В экспозиции выставки — более 200 снимков, сделанных в творческом тандеме фотографов-пилотов Андрея Вострова и Валерия Безрученко. Их творческому союзу — более 20 лет, они регулярно радуют жителей губернии фантастическими видами нашего края и всего Поволжья.

Организатором выставки выступает телерадиокомпания "Губерния", которая в ознаменование своего 10-летия в 2019 году решила сделать жителям Самарской области особый подарок. Идея организации необычной фотовыставки была поддержана Правительством Самарской области.

Выставка уже порадовала жителей Самары — с 12 июня по 28 июля она была представлена на площади Славы и первой очереди городской набережной. В августе увидеть необычные и красочные пейзажи крупнейшей реки России своими глазами смогут все жители и гости города Тольятти.

Авиаторы, путешествующие с камерами в руках, сделали уникальные кадры Волги в разные времена года и различные погодные условия. Как признаются сами авторы, чтобы охватить реку протяженностью более 3,5 тыс. км целиком, им пришлось пролететь 60 тыс. км. Но кадры, которые они сделали, буквально переворачивают представление о знакомых местах. Необычный ракурс, буйство красок и масштаб — все это захватывает и заставляет по-новому взглянуть на то богатство, которое нас окружает и которое мы должны сохранить.

Выставка "Волга от истока до устья — с высоты птичьего полета" будет открыта в Парке Победы Автозаводского района до 1 сентября 2019 года включительно. Далее возможность посетить выставку появится у жителей Сызрани.