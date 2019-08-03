Премьеры недели: киноаттракцион про гонки, комедийные ужасы, современные сказки

На этой неделе кружимся с фантастическим форсажем, пугаемся красного платья и замшевой куртки, вспоминаем стихотворение "У Лукоморья дуб зеленый…", смеемся над незадачливым интеллектуалом и его миллионами, и, конечно, подсматриваем, как живут советские мигранты в США.

Экшн недели: Форсаж: Хоббс и Шоу (12+)

В прокат выходит новая серия одного из самых коммерчески успешных фильмов нашего времени — "Форсаж: Хоббс и Шоу". В этот раз центральными героями станут непримиримые неприятели американец Хоббс (Дуэйн Джонсон) и британец Шоу (Джейсон Стейтем): они вынуждены объединиться в одну команду против чуть ли не киборга, чтобы спасти мир. Гонки пройдут по улицам Лос-Анджелеса, Лондона, Чернобыля и на островах Самоа. Персонаж Дуэйна Джонсона даже будет устраивать полинезийские танцы и сворачивать лопасти вертолетам голыми руками. Кажется, что "Форсаж" никогда так близко не приближался к фантастике. Но в этой гонке спецэффектов и фантазии сценаристов такие тонкости, как законы физики и логики никого не интересуют. Тем более что в режиссерском кресле Дэвид Литч — человек, запустивший в мир Киану Ривза в образе Джона Уика и обеспечивший дикую популярность Дэдпулу. Поэтому, если вы решитесь пойти в кинотеатр на новый "Форсаж", даже не думайте комментировать действия в фильме фразами "не может быть", а просто сядьте в кресло и расслабьтесь, как вы это делаете на аттракционах.

Консьюмеризм недели: Оленья Кожа (16+), Маленькое красное платье (18+)

"Оленья кожа" — комедия, от которой очень грустно, в Самаре идет в трех кинотеатрах: в "Каро", Амбаре, в "Художественном". Режиссер Квентин Дюпье, известный еще и как музыкант Mr.Ozio любит работать с абстрактными и абсурдными образами. В этот раз он заставляет персонажа Жана Дюжардена влюбиться в старомодную замшевую куртку. Эта куртка вдохновляет главного героя перевернуть всю свою жизнь и по бальзаковской классике ставит условие "Обладая мною, ты будешь обладать всем, но жизнь твоя будет принадлежать мне".

Другой, не менее странный, и еще более жуткий фильм тоже с комедийными нотками — "Маленькое красное платье" от Питера Стриклэнда. Режиссер обожает заигрывать со странностями, вот и красное платье у него не простое, а дьявольское. Собственно все, что связано с миром коммерции, у Стриклэнда упырьская тема. Вот и в фильме платье душит, подговаривает, убивает, но все просто им очарованы. Конечно, "Маленькое красное платье" не банальные ужасы — не для того Питер Стриклэнд участвует чуть ли не в каждом европейском кинофестивале. Но на новые манифесты в фильме тоже не надейтесь. Фильм особенно рекомендуется поклонникам Дарио Ардженто, ибо сам Стриклэнд всей душой в этом фильме тяготеет к манере и стилистике великого итальянского мастера ужасов.

Комедии недели: Как отмыть миллион (16+), Добро пожаловать в Рим (12+)

Режиссер Дени Аркан 15 лет назад получил "Оскар" за фильм "Нашествие варваров". На этой неделе выходит его новая работа "Как отмыть миллион". Премия "Оскар" автоматически означает, что фильм должен быть лишен всяких жанровых и стилистических банальностей, хотя признаться, сюжет его достаточно прост. Молодой интеллектуал, подрабатывающий курьером, становится свидетелем ограбления и получает возможность умынкуть у воров сумки с добычей. На след курьера выходят все, и теперь он стал центром притяжения для полиции, мафии и роковых красоток. Как Аркан будет сталкивать тему нечестных денег, любви и жизни простых интеллектуалов, можно посмотреть в "Авроре", "Парк Хаусе" и "Художественном".

Еще одна комедия в этот раз из Италии — "Добро пожаловать в Рим". В ней рассказывается, как единственная дочь политического аналитика влюбляется в бедного парня с окраин, и как отец, сговорившись с матерью парня, пытается эти отношения разрушить. Юмор строится на несовместимости идеалов, культурных ценностей и этических предпочтений разных социальных классов. Но мы все знаем, что в фильмах в таких случаях все равно побеждает любовь.

Сказка недели: Руслан и Людмила: Перезагрузка (6+)

В данном случае под "перезагрузкой" имеется в виду слишком самостоятельная принцесса Людмила, немного инфантильный герой Руслан, несколько упоротых говорящих зверушек-помощников для юмористической составляющей, вагон аллюзий на современные медийные образы и актуальный лайфстайл в Лукоморье. Действительно трудно представить, что Людмила сама сидела на диете, и заставляла это делать своего отца. А вот кот ученый, больше похожий на Чеширского, и Черномор с разноцветными глазами все-таки сохранили свои позиции и роли еще с канонической сказки Пушкина. В итоге имеем родную сказку, умноженную на анимацию в стиле "Холодного сердца", на шутки ранга современного нескончаемого сериала про трех богатырей, за вычетом пушкинского текста и древнерусского пафоса.

Документальный фильм недели: "Хранители Алтая" (12+), "Вудсток: три дня изменившие поколение"(16+)

Один из самых актуальный фильмов недели — документалка "Хранители Алтая". В нем все о людях, которые бережно сохраняют природу и культуру Алтая, его фольклор и традиции.

Не стоит пропускать и фильм "Вудсток: три дня изменившие поколение" — первую ласточку осеннего фестиваля Beat Weekend. "Вудсток" можно посмотреть только в кинотеатре "Художественный".

Авторское кино недели: Гив ми Либерти (18+)

Лирическое кино с советской клюквой или честное высказывание о жизни советских мигрантов в США — как отнестись к фильму Кирилла Михановского "Гив ми либерти", решать вам. Можем лишь отметить, что мнения критиков на его счет разошлись. Михановский режиссер того самого "Дубровского" с Данилой Козловским, который не получил доброго отклика в России. Но в то же время Михановский успешно снимает сложные авторские высказывания и часто номинируется на Каннском фестивале. В этот раз его история слишком личная, он сам — эмигрант из Советского союза, всю осознанную жизнь проживший в США. В "Гив ми либерти" он пытается переосмыслить опыт мигрантов в трех поколениях и делает это с помощью хорошо знакомых стереотипов, как российских, так и американских.

Ужасы недели: Вельзевул (18+)

"Вельзевул" — крепкий мексиканский жанровый фильм. Сюжет настолько стандартный, что даже пересказывать его нет смысла. В фильме для зрителей есть много "пугашек", резко выскакивающих демонов, и тысячи отсылок к демонологии. В главной роли снялся актер, которого все слишком хорошо знают по "Пиле", Тобин Белл.