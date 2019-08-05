Новые художники: глаза города, розовое платье и слепок груди

В пятницу, 2 августа, галерея "Виктория" открыла новый сезон. По традиции первой выставкой стала экспозиция работ выпускников местных курсов "Новые художники". Кураторы Кристина Сырчикова, Оксана Стогова и Сергей Баландин в течение нескольких месяцев работали с учениками, чтобы представить итоговый выпускной проект широкой аудитории. Есть ли перспективы у начинающих фотографов и художников можно оценить до 15 августа.

Пространство галереи "Виктория" разделено на три части. Слева, ближе ко входу, место для представления работ учеников Кристины Сырчиковой. Центральный зал — художественные эксперименты выпускников Оксаны Стоговой. Справа в отдельном пространстве за черным занавесом и листочком с возрастным цензом "18+" — проекты Школы авангарда Сергея Баландина.

Кристина Сырчикова курировала школу фотографии при галерее "Виктория". Несколько месяцев ее студенты выполняли специальные задания, слушали лекции и пытались сделать чуть больше, чем простой снимок с правильно выставленным светом и композицией.

О том, что в школе практиковали не столько мастерство фотографии, а старались постичь основы фотоискусства, говорит экспозиция работ выпускников. Например, проект Екатерины Олениной представляет "глаза города": со стены галереи на зрителей "смотрят" шесть глаз, где в "зрачках" отражаются здания Самары. Проект стал идеальным для селфи, что и сделало его символом выставки "Новые художники" в этом году.

Выпускники школы Кристины Сырчиковой старались поднять и актуальные социальные проблемы, так на выставке можно увидеть и фотографии, где у девушки вместо головы женские внутренние половые органы, пейзажи с крестами вдоль трассы 36К -277, и проект, пытающийся доказать, что абсолютно каждой женщине свойственна боттичеллиевская грациозность и барочное кокетство.

Некоторые ученики старались с помощью фотографий прожить какие-то сложные психологические ситуации. Например, есть проект, где автор пытается пережить потерю близкого человека с помощью обработки образов со старых семейных фотографий и цвета. Этот проект вы легко найдете по розовому платью, которое висит над фотографиями.

Оксана Стогова работает со своими учениками в рамках школы QUADRO два года. Она пытается научить художественному мышлению и творческой свободе. Кто-то из учеников идет по стопам учителя и создает абстрактные картины из линий или берет за основной материал книгу, а кто-то уходит в фотографию.

Например, на выставке есть серия фотографий Дарьи Чертоляс "Неповторимость". В ней автор пытался уловить момент танца артиста балетной труппы Мариинского театра Максима Зенина с огромным черным палантином. Серия интересна не только по композиции, но и по свету — черно-белые фотографии контрастны и создают эффект дыма.

Тем, кто осмелится пройти через черный занавес и познакомиться с работами выпускников "Школы авангарда" Сергея Баландина, откроется много тайного и запретного.

Здесь видео перфоманса, где самарские художники и простые смертные рассказывают друг другу как потеряли девственность, гипсовый слепок женской груди, который можно потрогать, видео уже скандального перформанса девушки с писсуаром, и гармоничная аудиодорожка, где в левом наушнике звучит песня Хаски, а в правом песнопения хора Валаамского монастыря.

Куратор своими учениками в этом году остался очень доволен.

Выставка "Новые художники" будет работать до 15 августа. Вход свободный.