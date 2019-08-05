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Экономика и бизнес

"Кремлевские звезды" проиграли Сергею Войтенко

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Кремлевские звезды" не смогло взыскать с депутата Самарской губернской думы Сергея Войтенко 204,8 тыс. рублей. С соответствующим заявлением к ИП Войтенко С.И. общество обратилось в Арбитражный суд Самарской области еще в январе 2019 года. Информация об этом содержится в КАД ВАС.

Как сообщается в определении суда, представители общества утверждают, что в декабре 2016 г. заключили договор о проведении в Нижнем Новгороде концерта группы "Баян-Микс" в январе 2017 года.
Эту информацию ранее подтверждала Волга Ньюс концертный директор Сергея Войтенко Виктория Квасневская.

"Сначала речь шла о январе 2017 года, потом он (концерт — прим. ВН) был перенесен на апрель того же года. Однако концерт так и не был организован. Более того, с нашей стороны даже не был подписан договор с данной компанией. Теперь же они пытаются в этом обвинить нас и взыскать некие издержки", — рассказала она.

Так, по данным КАД ВАС, ООО "Кремлевские звезды" требует возврата 85 тыс. руб. за аренду концертных залов, за проездные железнодорожные билеты Москва-Нижний Новгород-Москва — 3,8 тыс. руб., за оплату рекламы на телевидении — 34,5 тыс. руб., за рекламу на афишах — 76,8 тыс. руб., за комиссии билетных операторов за продажу билетов на концерт — 4,7 тыс. рублей.

Концерт, однако, в итоге так и не состоялся, поэтому ООО "Кремлевские звезды" решило взыскать с ИП Войтенко С. И. понесенные затраты. Однако ответчик заявил, что не заключал с обществом никакого договора и дополнительных соглашений к нему, с концертом в Нижний Новгород не приезжал, не давал никаких поручений для аренды помещений.

Кроме того представители Сергея Войтенко, согласно материалам КАД ВАС, обратили внимание суда еще на то, что часть счетов за рекламу были выставлены и оплачены ООО "Кремлевские звезды" еще до 28 декабря 2016 г. — предполагаемой даты заключения договора с Сергеем Войтенко.

Суд в итоге посчитал, что факт заключения спорного договора не доказан, и отказал в удовлетворении требований ООО "Кремлевские звезды". "Переписка по электронной почте, указанной в иске, не свидетельствует о согласовании сторонами условий договора, в материалы дела не представлены документы о том, что адрес электронной почты принадлежит ответчику", — уточняется в определении суда.

Напомним, по данным ИАС Seldon Basis, ООО "Кремлевские звезды" зарегистрировано в Москве в 2016 г. и основным видом деятельности общества является "деятельность учреждений культуры и искусства". Генеральный директор и собственник компании — Инна Новоселова.

Сергей Войтенко — чемпион мира по баяну, заслуженный артист Самарской области, основатель группы "Баян Микс". В августе 2018 г. он выступил на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, куда прилетел вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

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