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Страхование Финансы

Банк "Открытие" подтвердил высокое качество продаж ИСЖ по стандартам ЦБ

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России провела контрольную закупку полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) "Росгосстрах Жизнь" в банке "Открытие" в июне 2019 года. Нарушений выявлено не было, продажа прошла в полном соответствии с требованиями Указания ЦБ № 5055-У от 11.01.2019, которое вступило в силу 1 апреля 2019 года. Компания "Росгосстрах Жизнь" получила копию акта о проведении контрольного мероприятия по его итогам.

"Мы доработали внутренние системы, процессы и актуализировали клиентские материалы в соответствие с новыми требованиями Указания Банка России заблаговременно до их вступления в силу 1 апреля, — рассказывает Александр Козинов, директор по правовым вопросам "Росгосстрах Жизнь". — Наша полисная документация по инвестиционно-накопительным продуктам была дополнена памяткой с требуемой информацией, а для сети банка "Открытие" мы обновили скрипты по продажам и подробно рассказали о целях и содержании изменений".

"Для нас успешный результат проверки был ожидаем, — комментирует Мария Саенко, начальник управления страховых продуктов банка "Открытие". — Наши менеджеры, реализующие финансовые продукты, всегда внимательно относились к объяснению клиентам условий ИСЖ, и по сути с 1 апреля добавилась только дополнительная памятка, которую клиент должен подписать. Мы не считаем, что новые правила серьезно сказались на банках, которые и до указания ЦБ соблюдали все принципы честной продажи".

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