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В Тольятти открылась фотовыставка "Волга с высоты птичьего полета"

ТОЛЬЯТТИ. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти состоялось торжественное открытие фотовыставки "Волга — от истока до устья с высоты птичьего полета". Красочные снимки жители и гости города могут посмотреть в парке Победы. Выставка организована ТРК "Губерния" при поддержке правительства Самарской области и будет работать до 1 сентября.

Фото: предоставлено ТРК "Губерния"

Фотоснимки показывают Волгу от истока в Тверской области до дельты в Астрахани. Фотографы Андрей Востров и Валерий Безрученко постарались показать красоты родной реки. На выставке представлено более 200 снимков в разные времена года.

Гостей выставки порадовали яркие танцевальные и вокальные номера "Рингтона", культурного центра "Автоград", выступление группы "ЛетоПодавай", а также артисты народного ансамбля русской песни "Родники" и народной цирковой студии. Также горожане смогли поучаствовать в интеллектуальной и интерактивной викторине "Эй, ухнем!" и "Репин-квест на Волге". И самые активные получили памятные подарки от организаторов.

"Очень красиво! Мы живём в городе на Волге и не знаем, какую красоту она таит. Огромное спасибо организаторам", — поделилась впечатлениями местная жительница.

Сами же авторы — пилоты-фотографы Андрей Востров и Валерий Безрученко — отметили, что это и была их главная цель: показать людям те невероятные красоты, которые посчастливилось увидеть им самим.

"Мы хотели этим поделиться. Дал нам бог крылья, и мы видим те ракурсы, которые не каждый может увидеть", — заметили фотографы.

В этом году телерадиокомпания "Губерния" отмечает 10-летний юбилей. "В честь этого события мы запустили марафон, который называется "10 добрых дел", — рассказал директор тольяттинского представительства ТРК "Губерния" Андрей Набиев. — Фотовыставка является очередным добрым делом, которое мы дарим жителям и гостям Тольятти, чтобы они могли насладиться красотой Волги".

Отметим, после Тольятти экспозиция отправится в Сызрань. Таким образом, выставка ТРК "Губерния" и тандема фотохудожников Андрея Вострова и Валерия Безрученко станет еще одним подарком местным жителям.

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