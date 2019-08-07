Сызранский мясокомбинат и завод "Кардан" примут участие в нацпроекте

Сызранский мясокомбинат и завод "Кардан" примут участие в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости". Такая информация была озвучена во вторник, 6 августа, на совещании под председательством заместителя министра промышленности и торговли Самарской области Олега Жадаева в администрации Сызрани.

"Сегодня сызранский мясокомбинат подписал соглашение с министерством промышленности, а завод "Кардан" подал электронную заявку. Через нацпроекты эти предприятия смогут использовать самые современные элементы бережливого производства. Для этого на предприятия придут эксперты регионального центра, оплаченные государством. За полгода эксперты должны обучить персонал снижению себестоимости продукции и увеличению ее конкурентоспособности", — приводит слова Олега Жадаева сайт областного правительства.

Кроме того предприятия смогу претендовать на льготные займы из Фонда развития промышленности. Средства предоставляются на модернизацию производства на пять лет под 1%.

На совещании также рассмотрели вопрос о создании производственно-логистического центра на территории Сызрани. Глава города Николай Лядин выступил с предложением о создании рабочей группы, которая проработает идею открытия индустриального парка на территории бывшего завода "Пластик" в рамках национального проекта. Олег Жадаев поддержал эту инициативу.

Напомним, Самарская область в 2017 г. стала "пилотным" участником реализации федеральной приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости".