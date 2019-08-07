16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сызранский мясокомбинат и завод "Кардан" примут участие в нацпроекте Команда инноваторов — мы все! Зачем на Сызранском НПЗ запустили инновационный портал "Кремлевские звезды" проиграли Сергею Войтенко Самарская компания попала в уголовное дело из-за строительства школы в Тамбовской области Под Дворец пляжных видов спорта выделят 30 тыс. кв. м земли

Экономика и бизнес

Сызранский мясокомбинат и завод "Кардан" примут участие в нацпроекте

СЫЗРАНЬ. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати

Сызранский мясокомбинат и завод "Кардан" примут участие в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости". Такая информация была озвучена во вторник, 6 августа, на совещании под председательством заместителя министра промышленности и торговли Самарской области Олега Жадаева в администрации Сызрани.

"Сегодня сызранский мясокомбинат подписал соглашение с министерством промышленности, а завод "Кардан" подал электронную заявку. Через нацпроекты эти предприятия смогут использовать самые современные элементы бережливого производства. Для этого на предприятия придут эксперты регионального центра, оплаченные государством. За полгода эксперты должны обучить персонал снижению себестоимости продукции и увеличению ее конкурентоспособности", — приводит слова Олега Жадаева сайт областного правительства.

Кроме того предприятия смогу претендовать на льготные займы из Фонда развития промышленности. Средства предоставляются на модернизацию производства на пять лет под 1%.

На совещании также рассмотрели вопрос о создании производственно-логистического центра на территории Сызрани. Глава города Николай Лядин выступил с предложением о создании рабочей группы, которая проработает идею открытия индустриального парка на территории бывшего завода "Пластик" в рамках национального проекта. Олег Жадаев поддержал эту инициативу.

Напомним, Самарская область в 2017 г. стала "пилотным" участником реализации федеральной приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости". 

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №16

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Фото на сайте

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1