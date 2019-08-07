ВСК начала продавать страховые продукты в салонах Tele2

Страховой Дом ВСК начал продажи страховых продуктов в салонах Tele2 по всей России. Уже с середины июня посетителям точек продаж оператора доступны полисы "Российский медицинский ассистанс", а в июле к ним добавилась программа "Техника в безопасности".

В рамках программы добровольного медицинского страхования "Российский медицинский ассистанс" клиенты Tele2 — как россияне, так и иностранные граждане — могут получить медицинскую помощь в случаях внезапного острого заболевания, травм и иных внезапных острых состояний, требующих неотложного медицинского вмешательства. Полис предусматривает услуги по оказанию первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме с проведением диагностических мероприятий и физиотерапевтического лечения, услуги скорой медицинской помощи, а также экстренной стационарной помощи, включая расходы на проведение диагностических исследований, оперативных вмешательств, а также оплату назначенных врачом лекарственных препаратов. Страхование доступно для клиентов в возрасте от 18 до 75 лет на срок 3, 6 или 12 месяцев.

Кроме этого, для заинтересованных в дополнительной защите своей техники ВСК предлагает ряд страховых программ:

"Техника в безопасности" — страхование техники от повреждений, которые не входят в гарантию от производителя.

"Срок службы плюс" — продление гарантии производителя на технику.

"Сверх возможности" включает в себя защиту товара от непредвиденных обстоятельств (от кражи до поломки) и обеспечивает продление гарантии производителя после ее окончания.

"Техника без хлопот" порадует клиентов эксклюзивным сервисом ВСК "door to door", который позволит клиенту при наступлении страхового случая отремонтировать технику не выходя из дома.