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Для цифровых карт Альфа-Банка стали доступны интернет-платежи

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровыми картами Альфа-Банка, загружаемыми удаленно в мобильное приложение Альфа-Мобайл и в Apple Pay/Google Pay, теперь можно платить через Интернет — необходимые реквизиты для интернет-платежей отображаются в приложении. Это позволит клиентам банка оплачивать товары и услуги в интернет-магазинах, даже если физической карты нет под рукой. С появлением этой возможности цифровые карты Альфа-Банка начали полностью отвечать всем потребностям клиентов, что устранило необходимость получения физических пластиковых карт в отделении банка.

"Мы стремимся дать клиентам возможность полностью отказаться от пачки пластиковых карт в кошельке. Мгновенная цифровая доставка карт в приложение Альфа-Мобайл у нас реализована давно, и уже 30% наших клиентов, воспользовавшихся цифровой доставкой, не забирают карты из офисов банка — просто платят с помощью смартфона. Теперь же нашими цифровыми картами можно проводить оплаты и в Интернете без каких-либо ограничений", — отметил директор по цифровому бизнесу Альфа-Банка Иван Пятков.

В мае 2018 года Альфа-Банк представил клиентам возможность моментального заказа и выпуска дебетовых и кредитных карт в мобильном приложении Альфа-Мобайл. Цифровую карту можно сразу добавить в Apple Pay и Google Pay и оплачивать покупки через бесконтактные терминалы. Ранее для того, чтобы платить цифровой картой через Интернет, необходимо было получить эту карту в отделении банка, теперь же необходимые реквизиты — полный номер, срок действия и CVV2/CVC2 — можно посмотреть в приложении Альфа-Мобайл. Кроме того, цифровой картой можно пользоваться и для снятия и внесения наличных: более 1300 банкоматов Альфа-Банка оснащены бесконтактными считывателями.

Оплата товаров и услуг исключительно цифровой картой не только удобна — не нужно носить с собой и доставать из бумажника саму карту, — но и значительно безопаснее оплаты физической картой через платежный терминал, так как снижает риск компрометации платежных реквизитов карты. Процедуры хранения и передачи в мобильное приложение реквизитов карты в Альфа-Банке полностью соответствуют требованиям международного стандарта информационной безопасности платежных карт PCI DSS.

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