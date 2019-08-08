Дарья Касаткина уступила Бьянке Андрееску во втором круге турнира в Торонто

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина потерпела поражение от представительницы Канады Бьянки Андрееску во втором круге турнира категории Premier 5 в Торонто (Канада) — 7:5, 2:6, 5:7, сообщает championat.com. В решающем сете Касаткина вела со счетом 5:3, но затем проиграла четыре гейма подряд, выиграв лишь один мяч на своей подаче.

Матч продлился 2 часа 40 минут. Касаткина три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и использовала шесть брейк-пойнтов из 11. На счету Андрееску пять эйсов, шесть двойных и восемь реализованных брейк-пойнтов из 21.