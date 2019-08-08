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ДТП Происшествия

На ул. Победы водитель легковушки врезался в ограждение на разделительной полосе

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Днем 8 августа на ул. Победы в Самаре автомобилист вылетел на встречку через разделительную полосу. Об этом Волга Ньюс сообщил очевидец.

Фото: Екатерина Дронова

Водитель красной легковушки, предположительно, Ford Fusion, ехал по ул. Победы со стороны ул. Средне-Садовой в направлении ул. А. Матросова. Обстоятельства аварии пока не известны, но в итоге автомобилист выехал на разделительную полосу, пробил металлическое ограждение и оказался на встречной полосе.

Есть ли в аварии пострадавшие не известно.

Официальные ведомства пока не прокомментировали случившееся.

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