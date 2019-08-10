Уровень кредитного рейтинга Самарской области повышен до "Стабильного"

В пятницу, 9 августа, одно из ведущих международных рейтинговых агентств "Standard & Poorʼs Global Ratings" опубликовало результаты рейтинга кредитоспособности регионов России. Самарская область поднялась с уровня "BB" до "BB+" и получила оценку "Стабильный".

Агентство присваивает уровень "BB+" субъектам с оптимальными показателями сбалансированности бюджета при умеренном уровне долговой нагрузки. Этот показатель отражает позитивную экономическую ситуацию в губернии и способствует приданию дополнительного импульса повышению инвестиционной привлекательности региона.

По мнению представителей рейтингового агентства, Самарской области удалось подняться в рейтинге во многом благодаря взвешенному подходу руководства региона и лично губернатора Дмитрия Азарова к осуществлению расходов и эффективной политике управления государственным долгом. Существенную роль также сыграли рост налоговых поступлений и улучшение показателей ликвидности.

"Мы отмечаем улучшение практики управления долговыми обязательствами области в последние годы: график погашения удлинился, руководство регулярно проводит операции на рынках капитала, в том числе осуществляет выпуски на российском рынке облигаций и имеет успешный опыт в привлечении финансирования в неблагоприятных рыночных условиях", — отмечают аналитики агентства.

В настоящее время по уровню кредитного рейтинга по шкалам международных рейтинговых агентств S& P и Moodyʼs Самарская область занимает лидирующие позиции, уступая только нескольким регионам: Москве, Санкт-Петербургу, Московской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, республикам Башкортостан и Татарстан.

Напомним, что в феврале этого года международное рейтинговое агентство "Moodyʼs Investors Service Ltd." также повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня "Ba3" до уровня "Ba2" с прогнозом "Стабильный". Эксперты отмечали, что повышение уровня рейтинга отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере Самарской области, произошедшие за последнее время.

Повышение кредитных рейтингов является долгожданным для Самарской области событием — более 10 лет международные рейтинговый агентства S& P и Moodyʼs не повышали уровни кредитного рейтинга губернии. На протяжении последних двух лет рейтинговые агентства пересматривали только прогнозы изменения рейтинга Самарской области и не спешили с принятием решения.

Авторитетным во всём мире рейтинговым агентствам S& P и Moodyʼs очень важно было увидеть стабильную динамику улучшения показателей финансово-экономических развития области за последние годы и убедиться в эффективности проводимой политики руководства региона. Повышение рейтинга является зримым подтверждением системной работы в этом направлении.