На пр. Кирова в траншею с водой упал автомобиль

В воскресенье, 11 августа, стало известно, что в районе пересечения пр. Кирова и ул. Ветлянской в глубокую траншею с водой провалился автомобиль, предположительно марки Lada Granta, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Судя по фотографиям свидетелей последствий случившегося, ширина и глубина траншеи около двух метров, внизу около метра воды. Каким образом водитель мог туда заехать, пока неизвестно.

Но, по предположениям очевидцев, ДТП произошло в ночь с субботы на воскресенье, так как в седьмом часу машина уже находилась в траншее. В обсуждениях случившегося самарцы в основном обсуждают уровень водителей и дорожные условия, которые могли привести к такому исходу.

О пострадавших не сообщается. Обстоятельства случившегося устанавливаются.