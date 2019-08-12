В самарских торговых центрах устранили лишь половину нарушений пожарной безопасности

Из 797 выявленных в Самаре нарушений пожарной безопасности в торговых центрах устранена лишь половина, пишет "Самарское обозрение".

Волна масштабных проверок торговых центров в Самарском регионе прошла в минувшем году после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Прокуратура Самарской области и МЧС проверили все торговые площадки губернии. В результате проверки выяснилось, что десятки торговых центров работают с нарушениями противопожарных норм.

В МЧС открыто заявляли, что часть выявленных нарушений угрожают жизни и здоровью посетителей и сотрудников. Уже в апреле проверяющие органы огласили списки нарушителей, которые предстояло закрыть. В них оказалось сразу 28 торговых центров. Часть приостановили ненадолго работу сами, часть пришлось останавливать в судебном порядке.

"В 2018 году на территории городского округа Самара проверено 69 торговых центров (100%), из них нарушения требований пожарной безопасности не выявлены только на трех объектах", — сообщили изданию в главном управлении МЧС России по Самарской области.

Основная часть нарушений касалась несоответствия путей эвакуации нормам безопасности (замки на входах, загромождение эвакуационных путей, ширина выхода меньше, чем нужно, и т. д.), неисправности пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей, автоматических установок пожаротушения, неукомплектованности пожарных кранов, отсутствия техобслуживания первичных средств пожаротушения. В общей сложности специалисты ведомства выявили в самарских торговых центрах 797 нарушений. При этом девелоперы исправлять нарушения не торопятся. Как сообщили в региональном МЧС, к настоящему времени исправлено только 53% претензий — 377. При этом сами торговые центры, несмотря на имеющиеся недостатки, продолжают работать, и их никто почему-то не требует закрыть.

В число злостных нарушителей попали крупнейшие торговые центры города. И в первую очередь — подконтрольные холдингу "Виктор и Ко" Виктора Суркова "Космопорт" и "Московский". В разгар кампании по проверке торговых центров прокуратура и МЧС требовали временно закрыть сразу три объекта Виктора Суркова: "Космопорт", "МегаСити" и "Московский". Нарушения выявлялись также в ТЦ "Гудок" и "Амбар". Реально же приостановила свою работу только часть "Московского", где находится фитнес-клуб "Территория Фитнеса", простаивавшая несколько месяцев.

Большинство же других закрытых торговых центров не функционировали лишь несколько недель. По данным главного управлении МЧС России по Самарской области, выявленные нарушения полностью устранили лишь "Гудок", "Амбар" и "МегаСити".

"При последней проверке торгового центра "Московский" выявлено восемь нарушений требований пожарной безопасности. В настоящее время в торговом центре проводится внеплановая проверка с целью контроля исполнения ранее выданного предписания", — рассказали в ведомстве.

"При последней внеплановой проверке торгового центра "Космопорт", проведенной 27 июня 2019 г. с целью контроля исполнения ранее выданного предписания, установлено, что четыре нарушения требований пожарной безопасности не устранены", — добавили в ведомстве.