При столкновении Chevrolet и Skoda на ул. Вологодской пострадали два человека

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В воскресенье, 11 августа, в 18:40, в Куйбышевском районе участницей ДТП стала 37-летняя женщина, ехавшая на Chevrolet Klan по ул. Вологодской в направлении ул. Народной. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.