При столкновении Chevrolet и Skoda на ул. Вологодской пострадали два человека

В воскресенье, 11 августа, в 18:40, в Куйбышевском районе участницей ДТП стала 37-летняя женщина, ехавшая на Chevrolet Klan по ул. Вологодской в направлении ул. Народной. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, автомобилистка нарушила правила расположения транспорта на проезжей части и столкнулась со встречной Skoda Fabia, которой управлял 30-летний мужчина.
В аварии пострадали двое: 30-летнюю пассажирку Skoda госпитализировали; 37-летней пассажирке Chevrolet назначили амбулаторное лечение.
В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту случившегося ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.