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ДТП Происшествия

При столкновении Chevrolet и Skoda на ул. Вологодской пострадали два человека

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 11 августа, в 18:40, в Куйбышевском районе участницей ДТП стала 37-летняя женщина, ехавшая на Chevrolet Klan по ул. Вологодской в направлении ул. Народной. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, автомобилистка нарушила правила расположения транспорта на проезжей части и столкнулась со встречной Skoda Fabia, которой управлял 30-летний мужчина.

В аварии пострадали двое: 30-летнюю пассажирку Skoda госпитализировали; 37-летней пассажирке Chevrolet назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту случившегося ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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