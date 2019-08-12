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Сбербанк внедрит цифровые решения в вузах, детсадах и системе ЖКХ региона

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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9 августа правительство Самарской области заключило соглашение со Сбербанком.

"Цифра для развития"

Во встрече с губернатором Дмитрием Азаровым приняли участие первые заместители председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин и Лев Хасис, председатель Поволжского банка Александр Анащенко, а также министры регионального правительства. Стороны обсудили целый ряд вопросов, касающихся совместной работы регионального правительства и Сбербанка в здравоохранении, образовании, управлении ЖКХ, оптимизации процессов финансового учета, поддержке занятости и развитии кадрового потенциала региона.

Так, Сбербанк предложил руководству Самарской области  цифровые решения, направленные на формирование экосистемы "Умный город". Среди них — технологии оплаты проезда с применением биометрических данных, а также системы энергоменеджмента зданий. В качестве пилотного проекта Сбербанк установит в одном из детсадов Промышленного района систему "Умный дом", которая будет поддерживать в здании комфортные условия, а также эффективно расходовать энергоресурсы. Дмитрий Азаров отметил, что в дальнейшем такую систему можно будет устанавливать в других дошкольных учреждениях. Также Сбербанк предложил решение по созданию единой платежной системы для расчетов в сфере ЖКХ в режиме онлайн. Большое внимание стороны уделили развитию кадрового потенциала и сотрудничеству Сбербанка с учебными заведениями и созданным недавно Научно-образовательным центром региона.

Включились в "Кадросферу"

Дмитрий Азаров и Александр Ведяхин подписали соглашение о реализации совместных проектов и мероприятий по созданию и развитию кадрового потенциала региона. Работа будет вестись как среди студентов, так и среди уже работающих жителей области для их дальнейшего трудоустройства в Сбербанке, в государственных организациях и ведомствах. Также проект будет направлен на формирование кадрового резерва для реализации государственных инициатив и ключевых проектов страны и региона.

"Наши совместные проекты будут направлены на развитие кадрового потенциала Самарской области, в частности, на развитие информационной системы "Кадросфера". Это уникальный пилотный проект, разработанный командой финалистов конкурса "Лидеры России" в прошлом году по инициативе главы региона Дмитрия Азарова. Его внедрение позволит наладить взаимодействие лучших кадров региона с руководством региона и бизнесом. Сегодня уже просто выявить талант — недостаточно, нужна система, которая сейчас выстраивается. Сбербанк с удовольствием включается в этот проект своими знаниями и специалистами. Мы тоже следим за талантами, они нам нужны", — прокомментировал Александр Ведяхин.

Цель "Кадросферы" — собрать на одной платформе информацию о перспективных кадрах не только для госуправления, но и региона в целом, создать кадровый резерв Самарской области. Платформа призвана не только помочь работодателям найти профессиональных сотрудников, но и дать возможность соискателям развиваться, обмениваться опытом и лучшими практиками, находить партнеров. На сегодняшний день платформа не имеет аналогов, самарский опыт перенимают другие регионы страны.

"Участниками "Кадросферы" уже стали сто предприятий Самарской области и тысячи ее жителей. Сбербанк на протяжении многих лет также занимается развитием кадрового потенциала своих сотрудников. На сегодня это, пожалуй, одна из самых успешных компаний в России, которая занимается этим системно. Объединение усилий регионального проекта "Кадросфера" и лучшего опыта развития кадрового потенциала Сбербанка, безусловно, даст необходимую синергию. Мы с удовольствием воспользуемся опытом, который накопили наши коллеги, и будем интегрировать его в нашем регионе", — отметил Дмитрий Азаров.

А Лев Хасис напомнил, что в ближайшее время стартует поддерживаемая Сбербанком федеральная олимпиада "Я — профессионал".

"Мы приглашаем студентов принять в ней участие — это хорошая возможность проявить себя, поучаствовать в интересных образовательных программах, получить стажировку в ведущие компании страны", — подчеркнул он.

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