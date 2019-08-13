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Муниципалитеты Власть и политика

Куйбышевский район возглавит чиновник минэнерго или сотрудник "Кузнецова"

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 13 августа, состоялся конкурс на должность главы Куйбышевского района Самары. Комиссия рассмотрела заявки девяти кандидатов и выбрала двоих — руководителя одного из управлений областного министерства энергетики и ЖКХ Алексея Коробкова и начальника отдела режима и охраны ПАО "Кузнецов" Валерия Медведева.

Кто из них станет главой Куйбышевского района, решит совет депутатов на своем заседании, которое назначено на 15 августа.

Напомним, пост главы Куйбышевского района стал вакантным в июне текущего года того, как его покинул Александр Моргун. Он возглавлял район с 2013 года. В связи с его досрочным уходом был объявлен соответствующий конкурс. Заявки от кандидатов принимались с 8 июля до 9 августа (включительно).
О своем желании принять участие в конкурсе заявили семь человек, среди которых бывший депутат губернской думы Александр Ерисов и другие.

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