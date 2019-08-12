На пост главы Куйбышевского района претендует экс-депутат губдумы Александр Ерисов

Завершился прием заявок от кандидатов на участие в конкурсе на должность главы Куйбышевского района Самары: побороться за это место хотят девять человек.

Так, среди желающих стать главой Куйбышевского района - бывший депутат Самарской губернской думы четвертого созыва (2007-2011 гг.), в 1997-2000 гг. являвшийся заместителем главы администрации этого района Александр Ерисов. Последним местом его работы указано ООО Научно-производственное предприятие "Контэкс", где он был руководителем. До того он возглавлял ОАО "Уралбурмаш".

Также заявки на участие в конкурсе подали руководитель одного из управлений областного министерства энергетики и ЖКХ Алексей Коробков, бывший сотрудник АНО "Федеральный центр компетенции в сфере производительности труда" Николай Борисов, начальник отдела режима и охраны ПАО "Кузнецов" Валерий Медведев, начальник управления безопасности аппарата управления "Самарских распределительных сетей" (филиал ПАО "МРСК Волги") Дмитрий Наживов, бывший директор ООО "ААА Авторесурс" Сергей Кротков, начальник установки АО "Куйбышевский НПЗ", до 2007 г. работавший консультантом в областном министерстве образования и науки, Сергей Советкин и руководитель Центра общественного самоуправления "Чистый город" Виктор Русин.

Напомним, пост главы Куйбышевского района стал вакантным в июне текущего года после ухода занимавшего ее с 2013 г. Александра Моргуна. В связи с его досрочным уходом был объявлен конкурс на замещение этой должности. Заявки от кандидатов принимались с 8 июля до 9 августа (включительно).

Конкурс запланирован на 13 августа, а заседание совета депутатов, на котором будет назначен глава района, - на 15 августа.