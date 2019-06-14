Глава Куйбышевского района покинул свой пост

Глава Куйбышевского района Самары Александр Моргун досрочно сложил с себя полномочия. "Его отставку по собственному желанию" 14 июня принял районный совет депутатов. Информация об этом опубликована на сайте администрации района.

Временно исполняющим обязанности главы администрации Куйбышевского района назначен замглавы района Александр Трачук. Новый глава будет избран по результатам соответствующего конкурса.

Напомним, Александр Моргун с 2010 г. возглавлял Самарский район Самары, а в 2013 г. по совместительству был назначен еще и главой Куйбышевского района. Объясняя это назначение, Дмитрий Азаров, являвшийся на тот момент главой Самары, отмечал: "Это решение не временное. Он человек опытный и энергичный, большое количество непростых задач по Самарскому району удалось решить, навести порядок".

В декабре 2015 г. Александр Моргун был избран главой Куйбышевского района по итогам конкурса. Должность главы Самарского района он покинул в 2014 г., его место на этом посту тогда занял Максим Харитонов (с января 2019 г. является первым замом главы города).