ХК "Лада" заявил 24 игрока

ХК "Лада" заявил на новый сезон 24 игрока, сообщает пресс-служба автозаводцев. Соответствующие документы по итогам проверки были утверждены в офисе ВХЛ в Москве.
Состав команды будет выглядеть следующим образом:
- Вратари: Артем Корепанов, Александр Скрынник;
- Защитники: Георгий Бердюков, Тимур Булатов, Даниил Валиуллов, Дмитрий Возовик, Антон Капотов, Никита Кротиков, Данил Семенов, Игорь Усманов, Михаил Чурляев, Ринат Шафигуллин;
- Нападающие: Вячеслав Андрющенко, Артем Артемов, Александр Денежкин, Владимир Журавлев, Семен Кизимов, Максим Кутявин, Никита Лукин, Константин Майоров, Алексей Мастрюков, Александр Тимирев, Филипп Толузаков, Денис Шураков.