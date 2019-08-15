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Хоккей Спорт

ХК "Лада" заявил 24 игрока

МОСКВА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ХК "Лада" заявил на новый сезон 24 игрока, сообщает пресс-служба автозаводцев. Соответствующие документы по итогам проверки были утверждены в офисе ВХЛ в Москве.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Состав команды будет выглядеть следующим образом:

  • Вратари: Артем Корепанов, Александр Скрынник;
  • Защитники: Георгий Бердюков, Тимур Булатов, Даниил Валиуллов, Дмитрий Возовик, Антон Капотов, Никита Кротиков, Данил Семенов, Игорь Усманов, Михаил Чурляев, Ринат Шафигуллин;
  • Нападающие: Вячеслав Андрющенко, Артем Артемов, Александр Денежкин, Владимир Журавлев, Семен Кизимов, Максим Кутявин, Никита Лукин, Константин Майоров, Алексей Мастрюков, Александр Тимирев, Филипп Толузаков, Денис Шураков.

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