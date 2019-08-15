Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Шигонском районе

В среду, 14 августа, в Шигонском районе участницей ДТП стала 35-летняя женщина-водитель, ехавшая в 17:50 на автомобиле Lada Granta по трассе Шигоны-Кяхта, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути она не справилась с управлением и съехала в правый кювет.

В результате ДТП пострадали три человека: сама водитель и ее 40-летний пассажир, которые после оказания помощи были отпущены домой, а также семилетняя пассажирка. Девочка госпитализирована.

Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту случившегося проводится проверка.