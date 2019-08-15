16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Шигонском районе На пересечении Ставропольской и 22 Партсъезда сошел с рельсов трамвай Спасатели вырезали водителя "Газели", въехавшей в фуру Полиция озвучила официальные данные по жуткому ДТП с тремя трупами на Кряжком шоссе В ДТП на трассе "Самара-Бугуруслан" погиб водитель Audi

ДТП Происшествия

Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Шигонском районе

ШИГОНЫ. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 9
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 14 августа, в Шигонском районе участницей ДТП стала 35-летняя женщина-водитель, ехавшая в 17:50 на автомобиле Lada Granta по трассе Шигоны-Кяхта, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути она не справилась с управлением и съехала в правый кювет.

В результате ДТП пострадали три человека: сама водитель и ее 40-летний пассажир, которые после оказания помощи были отпущены домой, а также семилетняя пассажирка. Девочка госпитализирована.

Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту случившегося проводится проверка.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1