16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Главой Куйбышевского района стал чиновник минэнерго Промышленный район возглавил Андрей Семенов Куйбышевский район возглавит чиновник минэнерго или сотрудник "Кузнецова" На пост главы Куйбышевского района претендует экс-депутат губдумы Александр Ерисов Департамент физкультуры и спорта Самары возглавил Дмитрий Чеканов

Муниципалитеты Власть и политика

Главой Куйбышевского района стал чиновник минэнерго

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 15 августа, на заседании совета депутатов Куйбышевского района Самары было принято решение о назначении главой района руководителя одного из управлений областного министерства энергетики и ЖКХ Алексея Коробкова.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, должность главы Куйбышевского района освободилась в июне 2019 г. после  ухода Александра Моргуна, возглавлявшего район с 2013 года. В июле был объявлен  конкурс на место главы района, заявки на который подали семь человек.

13 августа конкурсная комиссия выбрала из всех кандидатов двоих — Алексея Коробкова и начальника отдела режима и охраны ПАО "Кузнецов" Валерия Медведева. Сделать выбор в пользу одного из этих кандидатов уже должны были районные депутаты.

Гид потребителя

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1