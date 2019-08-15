Главой Куйбышевского района стал чиновник минэнерго

В четверг, 15 августа, на заседании совета депутатов Куйбышевского района Самары было принято решение о назначении главой района руководителя одного из управлений областного министерства энергетики и ЖКХ Алексея Коробкова.

Напомним, должность главы Куйбышевского района освободилась в июне 2019 г. после ухода Александра Моргуна, возглавлявшего район с 2013 года. В июле был объявлен конкурс на место главы района, заявки на который подали семь человек.

13 августа конкурсная комиссия выбрала из всех кандидатов двоих — Алексея Коробкова и начальника отдела режима и охраны ПАО "Кузнецов" Валерия Медведева. Сделать выбор в пользу одного из этих кандидатов уже должны были районные депутаты.