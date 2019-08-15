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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК и компания Кухни "Мария" запустили совместный продукт

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК и компания Кухни "Мария" запустили совместный продукт по страхованию мебели и техники, приобретаемой клиентами в салонах компании-партнера.

Теперь клиенты Кухни "Мария" при покупке мебели или техники могут выбрать одну из трёх наиболее подходящих для них программ страхования: защитить свою мебель от механических повреждений, продлить гарантию на технику или купить комплексный продукт. Это позволит клиенту подобрать наиболее интересный и выгодный вариант.

Программа по страхованию мебели включает эксклюзивный сервис ВСК "At Home", благодаря которому при наступлении страхового случая отремонтировать предметы интерьера и технику можно будет не выходя из дома.

"В компании ВСК мы стараемся предложить нашим клиентам и партнерам новые, качественные, интересные и максимально удобные сервисные продукты. Это первый этап нашего партнерства с компанией Кухни "Мария". Я уверена, что клиенты смогут высоко оценить удобство нашего сервиса и качество нашего совместного продукта", — отметила Ирина Винская, вице-президент, руководитель управления по работе с нефинансовыми посредниками ВСК.

"Это инновационный проект, позволяющий нашим покупателям помимо отличного товара, получить надежную защиту от форс-мажорных обстоятельств, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации", — отметил Алексей Кабаков, руководитель управления "Поддержки продаж и аналитики" компании Кухни "Мария".

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