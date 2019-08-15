Биаксплен продал оборудование по производству СAST-пленок в Новокуйбышевске

Дочернее предприятие СИБУР Холдинг — Биаксплен закрыл сделку о продаже производственной площадки по выпуску cast-пленок из полипропилена (CPP) в Новокуйбышевске, сообщает пресс-служба холдинга.

"Реализация непрофильного малотоннажного актива мощностью 5 тыс. тонн позволит сосредоточить ресурсы компании на развитии крупнотоннажного направления деятельности — производстве БОПП-пленки и расширении марочного ассортимента", — говорится в релизе.

Также в компании уточняют, что инвестор, приобретающий производственные мощности, планирует заниматься их развитием. Компания "Планета Центр" обладает производственной экспертизой, и на протяжении 10 лет производит cast-пленку в Омске. СИБУР в долгосрочной перспективе останется основным поставщиком полипропилена для производства в Новокуйбышевске.