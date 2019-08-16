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Хоккей Спорт

ХК ЦСК ВВС пополнил Игорь Угольников

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Игорь Угольников пополнил ряды ЦСК ВВС, сообщает пресс-служба "летчиков".

Фото: ХК ЦСК ВВС пресс-служба

22-летний спортсмен родился в Нижнекамске и является воспитанником местной школы хоккея. В Самару он прибыл в рамках договора о сотрудничестве между клубами.

Хоккеист в сезоне 2018/19 уже выступал за "летчиков", выходил на лед в составе команды в 54 матчах, набрал 34 очка (16+18) и имеет коэффициент полезности (-8), заработал 18 минут штрафного времени, в среднем проводя на площадке по 17:37 минут за игру.

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