ХК ЦСК ВВС пополнил Игорь Угольников

Нападающий нижнекамского "Нефтехимика" Игорь Угольников пополнил ряды ЦСК ВВС, сообщает пресс-служба "летчиков".

22-летний спортсмен родился в Нижнекамске и является воспитанником местной школы хоккея. В Самару он прибыл в рамках договора о сотрудничестве между клубами.

Хоккеист в сезоне 2018/19 уже выступал за "летчиков", выходил на лед в составе команды в 54 матчах, набрал 34 очка (16+18) и имеет коэффициент полезности (-8), заработал 18 минут штрафного времени, в среднем проводя на площадке по 17:37 минут за игру.