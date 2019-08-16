В Жигулевке под колесами легковушки пострадала юная велосипедистка

В четверг, 15 августа, в Жигулевске, ехавший в 20:00 по ул. Морквашинской, 73-летний водитель автомобиля ВАЗ-21112 сбил напротив дома № 60 по ул. Комсомольской 16-летнюю велосипедистку, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, девушка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу не спешившись. В результате ДТП она получила травмы головы и руки и ей оказывалась медицинская помощь.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.