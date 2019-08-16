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На Волге у Самары пройдет пятидневный заплыв на 181 км

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 21 августа в акватории Волги стартует пятидневный заплыв X-WATERS Samara на марафонскую дистанцию 100 морских миль (181 км).

Фото: x-waters.com

Заплыв стартует с пляжа турбазы "Ладья" на правом берегу Волги. Каждый день участники будут ежедневно плыть по шесть - восемь часов и преодолевать 30-40 км по течению Волги. Четыре ночные остановки в палаточных лагерях на заповедных островах и у подножия гор: в Винновке, Переволоках, Жигулевске и Ширяеве. Заплыв закончится в месте старта.

Есть два варианта участия. Первый - сольный, на него уже зарегистрировалось 10 спортсменов, в том числе самарский пловец Сергей Тучин. Второй - командная эстафета. Участники будут преодолевать дистанцию, сменяя друг друга. Пока один плывет, команда следует за ним на яле.

Кроме того, участники заплыва намерены собрать 1 млн руб. для подопечного Русфонда - 11-летнего Геры Балашова из Самарской области, которому требуется лечение опухоли мозга. Каждый день пловцы будут вести трансляцию в соцсетях и напоминать болельщикам, что они могут перечислить пожертвования на лечение мальчика через площадку Сделай.орг.

Гид потребителя

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