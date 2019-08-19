Михаил Савченко покинул должность заведующего Музеем модерна

В минувшую пятницу, 16 августа, Михаил Савченко после семи лет работы в Музее модерна покинул должность заведующего.

В воскресенье Михаил Савченко опубликовал в социальных сетях информацию о том, что он покидает свою должность, и поблагодарил коллег за сотрудничество: "Я пришел в музей, когда там еще было совершенно пустое здание с неоконченным ремонтом, и сейчас мне не стыдно его оставлять - с отличной активной командой, экспозицией, детским музеем, программами, прекрасными выставками и даже кафе. В этом году еще сделаем там постоянную экспозицию в подвале, и получится готовый музейный комплекс. Я бы хотел поблагодарить всех, кто со мной работал в разные годы в музее: вы совершенно потрясающие, это было очень здорово! Большое спасибо министерству культуры Самарской области за доверие и поддержку в наших проектах, спасибо сотрудникам музея П.Алабина за понимание".

Должность заведующей музеем приняла Ирина Свиридова, которая давно работала в команде с Михаилом Савченко и активно занималась проектами музея.

"Михаил поднял музей на очень высокий уровень с точки зрения качества выставок и событий, которые происходят в музее, - рассказала Волга Ньюс Ирина Свиридова. - Сейчас музей - один из самых посещаемых в городе. Также есть общественное пространство и детский музей, который пользуется популярностью. Хотелось бы не терять уровень и двигаться вперед. У команды музея есть свое понимание, каким должен быть современный музей, поэтому продолжаем работать".

Отвечая на вопрос о том, как будет дальше развиваться Музей модерна, Ирина Свиридова пообещала, что команда музея будет стараться сохранить дружескую атмосферу места, и заметила, что "развитие всегда предполагает новые форматы работы с темой, с которой связан музей, и с идеями актуальной культуры".

Помимо Михаила Савченко, из Музея модерна уходит научный сотрудник Николай Кислухин. Но дирекция музея отмечает, что Николай продолжит активно сотрудничать в креативных проектах и будет непосредственно участвовать в жизни музея.