В Самаре состоится концерт фестиваля "Классика OPEN FEST"

В Самарской филармонии (ул. Фрунзе, 141) 20 августа, в 18:30, состоится гала-концерт Юношеского и Молодежного симфонического оркестра Поволжья (6+).

Он пройдет в рамках международного фестиваля искусств "Классика OPEN FEST". Летняя открытая сессия молодежного симфонического оркестра Поволжья.

Художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный артист России Анатолий Левин. В концерте участвуют: профессор Государственной консерватории Узбекистана Владимир Неймер, дирижеры-стажеры А. Аюбджонов, У. Махмудов (Узбекистан), К. Катенин, А. Латыпов, А. Лемехов (Россия), солист и дирижер Н. Манагадзе, скрипка (Россия-Испания).

В программе произведения Россини, Верди, Чайковского, Римского-Корсакова, Мусоргского, Хачатуряна, Маркеса и других композиторов.

Вход свободный (на балкон) и по пригласительным билетам. Пригласительные можно получить в кассе филармонии.