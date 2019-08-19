16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На балконе гостиницы "Бристоль-Жигули" выступят оперные певцы В Самаре состоится концерт фестиваля "Классика OPEN FEST" Клуб авторской песни им. Грушина пошел в суд Организацией "Рока над Волгой" займется компания NCA Закрытие сезона музыкальных концертов на набережной пройдет 17 августа

Музыка Культура

В Самаре состоится концерт фестиваля "Классика OPEN FEST"

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской филармонии (ул. Фрунзе, 141) 20 августа, в 18:30, состоится гала-концерт Юношеского и Молодежного симфонического оркестра Поволжья (6+).

Он пройдет в рамках международного фестиваля искусств "Классика OPEN FEST". Летняя открытая сессия молодежного симфонического оркестра Поволжья.

Художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный артист России Анатолий Левин. В концерте участвуют: профессор Государственной консерватории Узбекистана Владимир Неймер, дирижеры-стажеры А. Аюбджонов, У. Махмудов (Узбекистан), К. Катенин, А. Латыпов, А. Лемехов (Россия), солист и дирижер Н. Манагадзе, скрипка (Россия-Испания).

В программе произведения Россини, Верди, Чайковского, Римского-Корсакова, Мусоргского, Хачатуряна, Маркеса и других композиторов.

Вход свободный (на балкон) и по пригласительным билетам. Пригласительные можно получить в кассе филармонии.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Ленинград" собрал на "Самара Арене" 40 тыс. зрителей

"Ленинград" собрал на "Самара Арене" 40 тыс. зрителей

Валерий Гергиев представил в Самаре "Тангейзер" Вагнера

Валерий Гергиев представил в Самаре "Тангейзер" Вагнера

Самарская премьера балета "Чиполлино"

Самарская премьера балета "Чиполлино"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1