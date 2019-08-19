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Музыка Культура

На балконе гостиницы "Бристоль-Жигули" выступят оперные певцы

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 24 августа, во время Фестиваля цветов на пешеходной ул. Куйбышева с 20:00 до 21:00 состоится концерт "Басы на балконе" (6+).

Три баса будут петь песни и арии из опер с балкона гостиницы "Бристоль-Жигули". Мероприятие организовано в рамках проекта "Модерн в облаках — 2019" и приурочено к 110-летию единственного выступления Федора Шаляпина в Самаре.

В сентябре 2019 г. исполнится 110 лет с последнего приезда в Самару великого русского баса Федора Шаляпина. В 1909 г. певец дал единственный концерт в местном театре-цирке "Олимп". Жила звезда мировой оперы в люксовом номере гостиницы "Гранд-отель" на улице Дворянской (сейчас гостиница "Бристоль-Жигули" на Куйбышева). Есть легенда, что Шаляпин дал импровизированный концерт с балкона своего номера.

Команда проекта "Модерн в облаках" решила оживить самарскую легенду. Во время Фестиваля цветов 24 августа, с 20:00 до 21:00, с балкона номера "Шаляпин" прозвучат песни и арии из репертуара Федора Шаляпина в исполнении трех басов.

В концерте примут участие ведущий солист Московского музыкального театра "Геликон-опера", приглашенный солист Большого театра России Дмитрий Скориков, заслуженный артист России, народный артист Самарской области, ведущий солист Самарского театра оперы и балета Андрей Антонов, солист Самарской филармонии Антон Степанов. Партию фортепиано исполнит концертмейстер Самарского музыкального училища им. Д. Г. Шаталова Эльмира Корнишина. Ведущей вечера будет Ольга Король. В программе — произведения Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова, Александра Даргомыжского, Леонида Малашкина, Жюля Массне.

Концерт пройдет в рамках проекта "Модерн в облаках — 2019" при поддержке Мастерской урбанистики "Артполис", департамента культуры и молодежной политики администрации городского округа Самара, ОАО "РЖД" и гостиницы "Бристоль Жигули". Идея концерта — Дмитрий Храмов и Армен Арутюнов, куратор — Валерий Макаров.

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