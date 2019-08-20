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Образование Общество

Лицеи и гимназии региона не будут переводить на "пятидневку"

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Пятидневная учебная неделя доступна не всем образовательным учреждениям Самарской области, рассказал samara.kp.ru глава регионального министерства образования и науки Виктор Акопьян.

По его словам, все зависит от того, обычная это школа или учреждение с углубленным изучением предметов, которых в регионе 25%, в том числе гимназии и лицеи.

"Для лицеев и гимназий пятидневка невозможна. Потому что, если мы хотим углублять предметы и преподавать на повышенном уровне, нам нужно больше часов и больше дней в неделю, — отметил Виктор Акопьян. Общеобразовательные организации, обыкновенные базовые школы в прошлом году по инициативе губернатора Дмитрия Азарова до седьмого класса переходят на пятидневку. Этот вопрос решает совет школы. У нас есть школы у которых и 10 и 11 класс на пятидневке. Это совместно решают педколлектив, старшеклассники и их родители".

При этом глава ведомства, даже в случае перехода на пятидневку, рекомендовал школам в субботу не закрывать свои двери.

"Регион финансирует так называемую внеурочную деятельность. Почему бы тогда не оставить субботний день в школе для кружков и секций, для факультативов и спецкурсов. И я думаю, это хорошая практика, когда ребята в субботний день, а может и в воскресный, что разрешено всеми документами и САНПиНами будут приходить в школу и с пользой проводить свое свободное время", — объяснил министр.

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