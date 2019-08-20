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Экономика и бизнес

"Дочка" Сбербанка подала иск о банкротстве ГФИ по Самарской области Владимира Купцова

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ООО "СБК-Уран" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании банкротом главного федерального инспектора по Самарской области Владимира Купцова, сообщает rosbalt.ru.

Решением Промышленного районного суда Самары от 27 марта 2014 г. с Купцова был взыскан 131 млн руб. как с поручителя по кредитам, выданным ПАО "Сбербанк" группе компаний "Уран". В 2016 г. между Купцовым и "СБК Уран" было утверждено мировое соглашение, которое, по мнению представителей компании, он не выполнил, что и стало причиной подачи заявления о банкротстве и требования о введении в отношении Владимира Купцова процедуры реструктуризации долгов гражданина.

Группа компаний "Уран" создана Владимиром Купцовым в 1990-х и, как сообщили в Сбербанке, на момент банкротства в 2013 г. накопила совокупный перед финансовой организацией долг в размере 2,8 млрд рублей. Кредиты выдавались ГК "Уран" на строительство нового здания правительства Самарской области и технопарка "Жигулевская долина". Однако впоследствии заказчики строительства расторгли договоры с ГК "Уран". Технопарк был достроен новым подрядчиком, а здание правительства Самарской области на сегодняшний день в эксплуатацию не сдано.

Ранее Сбербанк пытался обратить взыскание на этот недострой, поскольку сын Владимира Купцова оформил его как залог по кредиту. Из арбитражного дела следует, что договор залога был успешно оспорен заказчиком строительства в лице ГБУ Самарской области "Центр размещения рекламы". Завершение строительства здания правительства планировалось в 2012 году. Однако выяснилось, что для размещения правительства здание непригодно, а продать объект по коммерческой стоимости не удалось. Теперь часть объекта планируется использовать под нужды Шестого кассационного суда общей юрисдикции, а также как торговые площади ООО "Самарский пассаж".

В 2011 г. Купцов дистанцировался от бизнеса в связи с избранием в Самарскую губернскую думу, где занял должность главы комитета по строительству и транспорту. Руководителем и соучредителем большинства фирм ГК "Уран" на момент банкротства являлся сын Владимира Купцова — Максим Купцов, который не был привлечен к субсидиарной ответственности. В системе "Фокус-Контур" содержится информация о том, что на сегодняшний день сын главного федерального инспектора является соучредителем целого ряда компаний.

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