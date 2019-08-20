Ушел из жизни солист Волжского народного хора Сергей Каныгин

Ушел из жизни солист Государственного Волжского русского народного хора им. П. М. Милославова Сергей Каныгин.

Сергей Каныгин родился 14 октября 1961 года. Пение с детства стало его любимым занятием. Музыкантами были его родители, определившие будущее: музыкальная школа, музучилище. Даже в армии рядовой Каныгин служил по музыкальной части. Артист хора высшей категории Сергей Каныгин работал в Государственном Волжском русском народном хоре им. П. М. Милославова с 1987 года и был ведущим певцом в мужской хоровой группе. Талантливый солист обладал ярким и сильным басом, уникальным, мощным голосом редкой выразительности, ровно звучавшим во всем диапазоне.

Прощание состоится 21 августа, в 9:30, в Храме в честь Святого великомученика Георгия Победоносца по адресу: Самара, пл. Славы, ул. Маяковского, 11.