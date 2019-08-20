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Ушел из жизни солист Волжского народного хора Сергей Каныгин

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Ушел из жизни солист Государственного Волжского русского народного хора им. П. М. Милославова Сергей Каныгин.

Сергей Каныгин родился 14 октября 1961 года. Пение с детства стало его любимым занятием. Музыкантами были его родители, определившие будущее: музыкальная школа, музучилище. Даже в армии рядовой Каныгин служил по музыкальной части. Артист хора высшей категории Сергей Каныгин работал в Государственном Волжском русском народном хоре им. П. М. Милославова с 1987 года и был ведущим певцом в мужской хоровой группе. Талантливый солист обладал ярким и сильным басом, уникальным, мощным голосом редкой выразительности, ровно звучавшим во всем диапазоне.

Прощание состоится 21 августа, в 9:30, в Храме в честь Святого великомученика Георгия Победоносца по адресу: Самара, пл. Славы, ул. Маяковского, 11.

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