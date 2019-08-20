Приложение "Мой Tele2" для Android стало лидером рейтинга Роскачества

Tele2 стала лидером исследования операторских приложений Роскачества в российском сегменте магазинов GooglePlay и Appstore. "Мой Tele2" признан лучшим в рейтинге приложений для Android и вторым - для iOS. Компания получила максимальный балл среди конкурентов по безопасности, производительности и надежности приложения.

Центр цифровой экспертизы Роскачества проанализировал 18 приложений мобильных операторов, позволяющих управлять тарифами и услугами. Эксперты оценивали приложение по таким потребительским характеристикам, как безопасность, функциональность, производительность, удобство пользования, информация в интернет-магазине.

"Мой Tele2" стал абсолютным лидером рейтинга приложений для платформы Android с общим баллом 4,851 из пяти возможных. Кроме того, личный кабинет Tele2 вошел в категорию "лучших из лучших" приложений для iOS - он занял вторую позицию в рейтинге с отставанием от обладателя первого места в сотые доли балла. Приложение "Мой Tele2" получило максимальный балл по производительности и надежности на платформах Android и iOS, а на платформе Android - еще и по безопасности.

Исследование проводилось по 32 критериям. Эксперты оценивали качество приложений, оформив для тестирования по SIM-карте каждого из 9 рассматриваемых операторов.

Число пользователей приложения "Мой Tele2" стабильно растет: за 2018 год его аудитория выросла более чем в два раза. Ежедневно приложение "Мой Tele2" открывает 1 млн клиентов, а его аудитория в секунду достигает 20 тыс. клиентов.

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2:

- Приложение "Мой Tele2" - одна из важнейших точек контакта абонента с брендом оператора. Наша аудитория становится все более "цифровой", и абоненты все чаще используют онлайн-сервисы для решения прикладных задач. Мы сделали "Мой Tele2" максимально функциональным, удобным и безопасным для клиента. Высокая оценка приложения экспертами Роскачества подтверждает наше умение предвосхищать желания клиентов и учитывать последние тренды в разработке приложений. Интересно, что эксперты тестировали "Мой Tele2" еще до выпуска новой версии. Однако после редизайна приложение стало еще более технологичным, удобным и гибким к интеграции инновационных продуктов компании".