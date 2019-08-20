"Теплант" признали банкротом

Арбитражный суд Самарской области 16 августа удовлетворил заявление ООО "Проект Электро" и признал АО "Теплант" банкротом. В отношении организации запущена процедура конкурсного производства.

Напомним, около 10 лет производителем сэндвич-панелей управляли менеджеры Baring Vostok. Последние годы "Теплант" нес убытки, и его передали челябинскому холдингу ЧЗПСН Игоря Свеженцева. Но тот не вывел предприятие из долгов.

Затем последовало сообщение Сбербанка России о намерении обанкротить "Теплант". Практически сразу же самарский завод объявил о самоликвидации.

Крупнейшим кредитором предприятия может стать Сбербанк с суммой требований почти 630 млн рублей. Кроме того, претензии на 3 млн руб. есть и у ООО "Современная упаковка", которое суд включил в состав кредиторов третьей очереди.

Конкурсным управляющим назначен член Ассоциации "Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих" Дмитрий Удалов из Челябинска.