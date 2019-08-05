Сбербанк может получить контрольный пакет "Тепланта" и установить контроль за его банкротством

Новым хозяином одного из крупнейших российских производителей сэндвич-панелей, самарского завода "Теплант", может стать Сбербанк России, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, в прошлом компания контролировалась бенефициаром "ВБМ-Групп" Андреем Ищуком. Однако в 2008 г. бизнесмен продал свой производственный актив кипрской компании Tabellion Limited, подконтрольной британскому фонду Baring Vostok Capital Partners. Сделка прошла путем передачи контроля над номинальным хозяином завода — Tabellion Limited. Судя по всему, покупку финансировал Сбербанк России, у которого в залоге оказался контрольный пакет "Тепланта".

Около 10 лет завод управлялся менеджерами Baring Vostok. Инвестор расширил бизнес "Тепланта". Было создано производство в Иваново, оператором которого стало дочернее предприятие "Тепланта" — ООО "Теплант-2".

В последние годы АО "Теплант" генерировало убытки. В 2017 г. они составили порядка 50 млн рублей. В 2019 г. в адрес предприятия начали массово поступать иски от контрагентов, в том числе с требованиями признать компанию банкротом.

Собственник завода помочь ему уже был не в состоянии, так как сам испытывал серьезные проблемы. Основатель Baring Vostok Capital Partners Майкл Калви на данный момент арестован в Москве по обвинению в хищении у банка "Восточный" 2,5 млрд руб. через подконтрольное ему "Первое коллекторское бюро". "Восточный", который к тому моменту контролировался Baring Vostok, активно кредитовал и "Теплант". В итоге британский фонд передал завод челябинскому холдингу ЧЗПСН Игоря Свеженцева, который, по крайней мере формально, принял на себя долговые обязательства "Тепланта".

Свеженцев, судя по всему, так и не выполнил взятых на себя обязательств, после чего банки-кредиторы перешли к активным действиям. Сбербанк России опубликовал официальное сообщение о намерении обанкротить "Теплант". Практически сразу же самарский завод объявил о самоликвидации. Иск о банкротстве "Тепланта" появился в марте 2019 года. Его в самарский арбитраж подала компания "Проект-Электро", которой завод задолжал 730 тыс. рублей. В июле ликвидатором предприятия назначили Виталия Юферова.

22 июля банк подал иск к Tabellion Limited об обращении взыскания на предмет залога. Согласно судебным документам, этим предметом выступал 51% акций "Тепланта". Причем договор залога был оформлен еще 22 октября 2009 года. Пока из-за технических ошибок заявление банка оставлено без движения. В случае если суд встанет на сторону банкиров, Сбербанку отойдет контрольный пакет "Тепланта", а сама кредитная организация превратится в его крупнейшего акционера и сможет контролировать его деятельность. "Банк, чтобы закрыть кредит, может попытаться найти заводу нового инвестора, продав ему контрольный пакет "Тепланта" или просто передав его взамен гарантий возврата долгов завода. Другой вопрос, что сейчас найти желающих инвестировать собственные средства в производственный бизнес не так много. Еще один вариант — банк сам начнет управлять заводом, дожидаясь лучших времен, чтобы в дальнейшем продать предприятие. Безусловно, это непрофильная сфера деятельности, но, возможно, у банкиров просто не останется другого выхода", — пояснил "СО" руководитель одной из инвесткомпаний.

Участники процессов, разворачивающихся вокруг "Тепланта", пока не комментируют ситуацию. В Поволжском Сбербанке "СО" сообщили, что "в своих взаимоотношениях с компанией Tabellion Limited ПАО Сбербанк руководствуется нормами российского законодательства и условиями заключенных договоров. Любая иная информация относится к банковской тайне и не подлежит разглашению". В ЧЗПСН получить комментарии не удалось.

Вместе с "Теплантом" Сбербанк России намерен обанкротить и его ивановское дочернее предприятие "Теплант-2". Соответствующий иск зарегистрирован в системе Арбитражного суда России 30 июля. Третьими лицами к процессу приобщены "Теплант" и Tabellion Limited. Согласно материалам суда, причиной иска стала задолженность предприятия в сумме порядка 630 млн рублей. Сумма долга идентична обязательствам самого "Тепланта". Возможно, ивановское предприятие выступало поручителем по кредитам структур "Тепланта".

По информации издания, Сбербанк намеревается взять под собственный контроль и возможный процесс банкротства "Тепланта". Несмотря на то, что иск о банкротстве завода компания "Проект-Электро" подала еще в марте этого года, к своему логическому завершению он еще не пришел. Иск "Проект-Электро" возвращен заявителю. В июне 2019 г. с аналогичным требованием обратилась компания "Современная упаковка", которой "Теплант" задолжал порядка 3 млн рублей. Это заявление принято судом к рассмотрению. 12 июля банк также подал иск о банкротстве "Тепланта", мотивируя данное требование наличием задолженности в сумме порядка 630 млн рублей. Если требование Сбербанка будет удовлетворено, он автоматически превратится в крупнейшего кредитора "Тепланта" и сможет контролировать его банкротство. Помимо "Современной упаковки" и Сбербанка поучаствовать в процессе банкротства завода выразила желание московская компания "Поли Фильм Конвертинг". Объем ее требований пока не раскрывается. Сколько всего должен кредиторам "Теплант", не совсем понятно. Согласно последней отчетности предприятия за 2016 г., размер его долговых обязательств составлял порядка 1,5 млрд руб., по итогам 2018 г. эта цифра выросла до 1,9 млрд рублей.