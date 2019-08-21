Самарчанка погибла под колесами автобуса, зацепившись при выходе платьем

Во вторник, 20 августа, в районе пересечения улиц Революционная и Мориса-Тореза водитель автобуса не заметил, что пассажирка при выходе зацепилась одеждой за что-то в салоне и поехал, протащив пострадавшую по асфальту, в результате чего она погибла, об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По версии одной из подписчиц, которая вероятно оказалась свидетельницей случившегося, погибшая была в длинном платье. "И когда она вышла, водитель закрыл двери и поехал, а подол платья зацепился, вследствие чего произошла трагедия", — сообщает очевидец.

Официальных данных о случившемся пока не поступало. Обстоятельства трагедии устанавливаются