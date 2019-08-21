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Страхование Финансы

ВСК обеспечит страховой защитой мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК выступит официальным страховщиком 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани.

Согласно подписанному контракту, застрахованы будут здания МВЦ "Казань Экспо", деревни Универсиады, имущественный комплекс WorldSkills Kazan 2019, а также оборудование и инструменты, привезенные странами-членами, спонсорами и стейкхолдерами. Кроме того, все участники мероприятия и волонтеры будут защищены страховкой от несчастного случая. Всего ВСК застрахует 4 564 человека. Таким образом, недвижимость и движимое имущество организаторов мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 будет обеспечено страховой защитой на сумму более 30 млрд рублей.

"Надежная страховая защита объектов, имущества, всех участников и волонтеров — неотъемлемая часть проведения такого масштабного мероприятия, как мировой чемпионат по профессиональному мастерству. Добро пожаловать в нашу команду!" — говорит Эмиль Губайдуллин, руководитель WorldSkills Kazan 2019.

"Страховой Дом ВСК с большим интересом и пониманием важности относится к признанию квалифицированных специалистов и демонстрации их профессиональных навыков. Чемпионат WorldSkills — это эффективный инструмент для подготовки кадров и обмена опытом с зарубежными коллегами. Такое масштабное международное мероприятие требует надежной страховой защиты", — рассказал Олег Овсяницкий, генеральный директор САО "ВСК".

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