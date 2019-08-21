Новокуйбышевск получил статус моногорода

Правительство РФ внесло изменения в перечень монопрофильных муниципальных образований. В обновленный список вошли семь новых городов и поселков, среди которых Новокуйбышевск.

Помимо него статус моногорода получили рабочий посёлок Прогресс Амурской области, поселок Янтарный Калининградской области, города Кимовск Тульской области, Печоры Псковской области, Козьмодемьянск Республики Марий Эл, а также Новомичуринск Рязанской области.

Вместе с тем некоторые поселения из списка моногородов были исключены — например, город Певек и поселок Беринговский Чукотского АО.

Таким образом количество моногородов в РФ изменилось с 317 до 321. А в Самарской области число моногородов увеличилось с двух до трех — ранее этот статус был присвоен Тольятти и Чапаевску.

Как убеждена заместитель председателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева, "приставка "моно" уже утеряла пессимистичный оттенок". "Сегодня моногорода — это драйверы роста и развития. Теперь для ещё семи территорий стали доступны беспрецедентные меры поддержки", — отмечает она, добавив, что всего моногородам доступны 119 различных мер поддержки. Среди них возможность создания территорий опережающего развития (ТОР) для привлечения инвесторов.